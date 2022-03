MP determina que Prefeitura de Teresina regularize transporte de deficientes

Após audiência realizada, na última segunda(14), na sede do Ministério Público do Estado do Piauí(MPPI), por meio da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, foi decidido que a instituição ministerial solicitará o cumprimento de decisão judicial que estabelece promoção de melhorias no serviço Transporte Eficiente, em Teresina.

Uma decisão judicial obtida, em setembro de 2020, determina, entre outras ações que: o Transporte Eficiente funcione todos os dias da semana, inclusive nos domingos e feriados; o agendamento do serviço seja feito por, pelo menos, quatro telefonistas treinadas e o asseguramento da gratuidade para os usuários detentores da carteira do passe livre e seus acompanhantes.

Na audiência de hoje, os representantes da Associação de Cadeirantes do Município de Teresina (Ascamthe), solicitaram à promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania, Flávia Gomes, que a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito(STRANS) cumpra integralmente o estabelecido pela setença judicial. No momento, Flávia Gomes responde pela 28ª Promotoria de Justiça de Teresina(titularizada pela promotora de Justiça Marlúcia Evaristo). Em 2017, a titular dessa promotoria, ajuizou a Ação Civil Pública que trata do Transporte Eficiente.

“Pelos depoimentos, sentimos uma insegurança na prestação desse serviço. E objetivando a elevação da qualidade de vida das pessoas com deficiência, assim como, a apuração de como o Transporte Eficiente tem sido disponibilizado aos usuários, solicitaremos o cumprimento da sentença judicial que contempla a realização de diversas melhorias na prestação desse serviço às pessoas com deficiência”, explicou Flávia Gomes.

Transporte Eficiente



O sistema de Transporte Eficiente é mantido pelo Município de Teresina, por meio da STRANS (Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito), para oferecimento de transporte adaptado às pessoas com deficiência física que necessitem se deslocar, principalmente para tratamento de saúde, trabalho, escola/universidade e atividades de lazer.

Com informações MPPI