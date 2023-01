MP investiga dano ambiental em obra de prédio que invadiu condomínio na zona leste

O Ministério Público do Piauí instaurou Notícia de Fato para apurar possíveis irregularidades e danos ambientais decorrentes das obras de construção do prédio da Empresa Vanguarda Engenharia na zona leste de Teresina. A obra causou alagamento no Condomínio Mirante Theresina, após o muro deste imóvel ceder e ele ser invadido por água e lama. Os moradores tiveram que evacuar o lugar às pressas.

Na última segunda (09) moradores do condomínio, que fica próximo à avenida Dom Severino, passaram por momentos de terror após o muro do imóvel ceder e ser invadido pela água e lama da obra que ocorre ao lado. Ninguém se feriu.



O MP expediu ofícios à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM), à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEMDUH), à Superintendente de Ações Administrativas Descentralizadas Leste (SAAD – Leste), à Secretaria Municipal de Defesa Civil – SEMDEF e à Empresa Vanguarda Engenharia, solicitando informações sobre as licenças ambientais, o Projeto de Drenagem das Águas Pluviais, o Projeto de Impacto da Vizinhança e as medidas administrativas adotadas.

A 24ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa do meio ambiente e em urbanismo, constatou a necessidade de atuação, a fim de apurar eventuais irregularidades e danos ambientais. A Empresa Vanguarda Engenharia foi procurada, porém não respondeu aos questionamentos. O Sistema O Dia de Comunicação continua à disposição para esclarecimentos.

Foto: Isabela Lopes/O Dia

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações MPPI