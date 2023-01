MP oferece denúncia contra filho do tabelião de Barro Duro por usurpação de função pública

A Promotoria de Justiça de Barro Duro ofereceu denúncia criminal contra Caio Cézar de Arêa Leão Barbosa, filho do tabelião do Cartório Extrajudicial da cidade. O réu foi denunciado pelo exercício das atribuições do cargo do pai, de fato, sem designação ou investidura para tanto. Essa conduta caracteriza o crime previsto no art. 328 do Código Penal: usurpação de função pública.

Na denúncia, a Promotoria de Justiça pede a condenação de Caio Barbosa pela prática do delito, além do pagamento de 500 mil reais, a título de dano moral coletivo, com valor a ser revertido em favor de serviços públicos na cidade de Barro Duro, bem como a remessa integral do processo à Corregedoria-Geral da Justiça.

O Ministério Público pediu também, ao Poder Judiciário, a título de cautelares diversas da prisão, como forma de proteger a sociedade barrodurense, sem prejuízo da decretação de prisão preventiva do denunciado, acaso descumpra tais medidas, que ele seja impedido de se aproximar do Cartório local e de manter contato com todos os que lá trabalham, por qualquer meio que seja.

“Crimes como esse não ceifam diretamente a vida de pessoas e nem lhes subtraem patrimônio explicitamente, mas são tão graves quanto, porque roubam esperança, confiança, cidadania e o futuro das pessoas”, destaca o promotor de Justiça Ari Martins, titular da Promotoria de Justiça de Barro Duro.

O representante do Ministério Público destaca, ainda, que as investigações tiveram relevante participação da Polícia Civil, a qual vem avançando no enfrentamento do crime na comarca.

O Portal O Dia tentou contato com o Cartório Extrajudicial de Barro Duro e com Caio Cézar, porém não obteve retorno. O espaço continua a disposição para os devidos esclarecimentos.

