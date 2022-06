MP recomenda rejeição de pedido de desfiliação de Thanandra Sarapatinhas do Patriota

O Ministério Público Eleitoral, por meio do Procurador Regional Eleitoral, Marco Túlio Lustosa Caminha, recomendou, através de manifestação na última sexta (03), pela improcedência do pedido de justa causa para desfiliação partidária da vereadora Thanandra Sarapatinhas do Patriota. A parlamentar solicitou junto a instância jurídica a sua saída da legenda sem que houvesse a perda de mandato.



No documento a parlamentar de Teresina alegou a ocorrência de "grave discriminação política pessoal", de modo a lhe possibilitar a desfiliação do partido pela qual foi eleita, sem a perda do mandato. Em sua decisão o procurador negou a discriminação alegando que “nada socorre à argumentação expendida pela demandante quanto às alegadas manifestações de integrantes do diretório e demais filiados em redes sociais e em sites de notícias, não tendo como se estabelecer qualquer liame que lastrei a grave discriminação política pessoal nesse caso”.

O presidente do Patriota no Piauí, Gustavo Henrique, comentou a decisão e esclareceu que a legenda estará aberta ao diálogo com a vereadora. “Em nome do Patriotas reiteramos que não temos nenhum tipo de problema com relação a vereadora, pelo contrário, embora esteja ocorrendo essa ação, nós não temos nenhum tipo de animosidade com a vereadora. O partido está de portas abertas, temos interesse na harmonia e que a mesma participe dessa construção partidária. Temos o interesse de apoiar a vereadora e também os demais filiados e pretensos candidatos. Não temos nenhum tipo de problema com a vereadora, fizemos um convite em um passado recente para que ela participe da executiva do partido”, disse o dirigente partidário.

Thanandra lamenta a situação

Por meio de nota a vereadora lamentou a situação.

"A respeito do parecer do Ministério Público Eleitoral (MPE), a vereadora Thanandra Sarapatinhas informa que, na época, entrou com a ação com o objetivo de desfiliar-se do Patriotas para ser pré-candidata nas eleições estaduais de 2022. A parlamentar informa que desistiu do projeto de pré-candidatura neste ano e, portanto, já tinha decidido permanecer na sigla até poder sair legalmente.

Sendo assim, esperará o pleito de 2024, quando usará a janela partidária para realizar a troca de legenda.

Thanandra Sarapatinhas ainda lamenta a situação, uma vez que diversos vereadores homens, através de acordos, conseguiram a liberação dos diretórios estaduais e municipais para deixarem os seus partidos, a fim de migrarem para legendas que lhes dessem chances competitivas no pleito eleitoral.

A parlamentar reitera o seu compromisso em promover políticas públicas para a causa animal na jurisdição que lhe for possível, bem como destaca a importância da participação de mulheres nas eleições para o exercício pleno da democracia"

