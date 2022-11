Mussoline Guedes diz que comunicação pública é essencial para beneficiar a população

O futuro coordenador de Comunicação Social do Governo do Piauí, jornalista Mussoline Guedes, anunciado recentemente pelo governador eleito Rafael Fonteles (PT), afirmou nesta sexta-feira (11/11) em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia TV, que a comunicação do novo governo deverá beneficiar diretamente a população.

Mussoline destacou que a comunicação governamental não se restringe a propaganda positiva das realizações do governo, mas se expande para a divulgação de serviços que a população pode ter acesso nas diversas pastas da gestão estadual. “Vamos adotar informação de qualidade para quem precisa de informação sobre o governo. O que o governo precisa divulgar, aonde o governo quer que essa informação de serviço chegue. Um informação de governo principalmente que leve benefício direto para sociedade”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Jornalista com mais de 30 anos de experiência e passagem por diversas funções na área, Mussoline atuou na comunicação da campanha de Rafael Fonteles e ganhou a indicação para o cargo. Para ele, o convite do governador eleito coroa sua trajetória no jornalismo.

“Foi com bastante satisfação que recebi. É um reconhecimento do que a gente fez na campanha, que a equipe fez na campanha e que deu certo, e também um prêmio por toda essa história no jornalismo que tenho cultivado por mais de 30 anos sempre prezando pela informação de qualidade”, declarou.

Mussoline ressaltou a importância dos veículos tradicionais da imprensa e analisou que os veículos digitais e as redes sociais vieram para impulsionar a força da comunicação.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no