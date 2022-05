Na Câmara Municipal de São Paulo, Wellington Dias recebe título de cidadão paulistano

O ex-governador do Piauí, Wellington Dias, recebeu o título de cidadão paulistano em sessão solene, na última terça-feira (17), na Câmara Municipal de São Paulo. A indicação foi feita pelo vereador de São Paulo, Alfredo Alves Cavalcante (Alfredinho), em reconhecimento ao trabalho de Dias no enfrentamento à Covid-19.



Wellington Dias agradeceu a honraria e disse que a responsabilidade com os paulistanos aumentou. Ressaltou que a homenagem é para ser compartilhada com todos que também trabalharam no enfretamento da Covid-1i e pela vacina.

“Estou muito emocionado, porque tive o privilégio de vir tantas vezes em São Paulo, que recebe tão bem o povo piauiense, os nordestinos, aliás, o povo do Brasil e do mundo. E, agora, nessa iniciativa do vereador Alfredinho, com o apoio dos membros desta casa, que aprovaram a condição de poder receber esse título de cidadão paulistano. Isso aumenta minha responsabilidade com o povo de São Paulo. Sei que é um reconhecimento pelo que fiz, mas quero dividir essa honraria com as pessoas que nos ajudaram nessa missão”, disse.

Dias falou sobre o trabalho à frente das articulações para a compra da vacina. “Foi um momento, realmente, delicado. Em determinado momento, víamos a dificuldade de ter um plano a partir do Poder Central e tive a confiança dos meus pares, tanto do Consórcio dos Governadores do Nordeste, depois pelo Fórum dos Governadores do Brasil, integrados, inclusive, com o Governo de São Paulo, juntamente com os municípios e as pessoas que trabalharam e se dedicaram na busca por vacina, como o Butantan e a Fiocruz”, completou.

O ex-governador do Piauí frisou ainda que continuará trabalhando pelas pessoas no pós-pandemia. “Temos ainda outros desafios. Tenho sustentado a necessidade de olhar para esse momento que melhora a pandemia, mas que devemos ter cuidados com as pessoas que ficaram com sequelas, que tiveram o aprendizado atrasado, que precisam de apoio para seus empreendimentos, para o emprego. Certamente, é uma luta que não para”, contou Dias.

Para o vereador Alfredinho, que também é do Piauí e do Partido dos Trabalhadores (PT), Wellington Dias, ao receber o título de cidadão paulistano, está representando todos os piauienses.

“Para mim é motivo de muito orgulho, porque sou conterrâneo do Wellington, também nasci em Oeiras, e me sinto muito feliz em entregar em título de cidadão paulistano, até porque ele aqui, hoje, representa todos os piauienses, uma colônia numerosa, a terceira maior do Nordeste em São Paulo, que se sintam todos homenageados. Ele é uma figura pública não só do Piauí, mas nacional, e o que ele fez na luta pela vacina, no qual foi um dos principais defensores”, disse o vereador.

