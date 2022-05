Na oposição e com líder de Dr. Pessoa na Câmara, vereadores negam inconsistência no PDT

Uma saia justa se criou no Partido Democrático Trabalhista de Teresina com a ida do vereador Enzo Samuel (PDT) para a liderança do prefeito, Dr. Pessoa, na Câmara. Após apoiar a candidatura de Kléber Montezuma e votar contra o atual prefeito na eleição de 2020, a sigla prometeu se colocar na oposição durante a legislatura. Na prática porém, o PDT tem se mantido independente e em poucos momentos fez críticas a gestão de Dr. Pessoa.



O presidente estadual do partido, vereador Evandro Hiid, justificou a inconsistência partidária como algo natural. Para ele a decisão de Enzo Samuel foi pessoal. “A questão da liderança é uma questão mais pessoal. A gente vê a nível nacional líderes vinculados ao presidente da república que não estão em partidos vinculados ao presidente. Foi um convite feito diretamente ao vereador Enzo Samuel pelo vereador Jeová Alencar. Ele refletiu e tomou a sua decisão, vejo eu como um ponto natural com relação a isso”, disse o vereador.

Já Enzo Samuel afirmou que o objetivo ao se tornar líder de governo foi aceitar o desafio. “Foi um convite pessoal, não foi via partido. Recebi através do porta-voz Jeová Alencar e com o Renato. Estive com o Prefeito e o vice-prefeito, é uma nova missão que recebo. A política é feita de missões, ninguém pode ficar cômodo no local, é um novo desafio que aceito para contribuir com a gestão da nossa cidade”, concluiu.





