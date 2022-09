Na reta final, Evaldo e Fernanda Gomes fazem reunião com moradores da zona Sul

Mais uma reunião marcante, na reta final, para os candidatos Evaldo Gomes e Fernanda Gomes (Solidariedade), deputado estadual que tenta a reeleição e vereadora que tenta uma cadeira de deputada federal. Aconteceu na noite desta terça-feira (27) no bairro São Pedro, zona Sul de Teresina, e foi organizada pelo presidente da Fundação Monsenhor Chavez, Enio Portela.

“Mais uma grande reunião onde as pessoas nos falam sobre problemas, situações que lhe afligem no local onde elas moram”, afirmou Evaldo. “É muito gratificante receber esse carinho, saber que as pessoas estão contando com você para melhorarem a vida de suas famílias”, ressaltou Fernanda Gomes.







Divulgação/Ascom

Ascom