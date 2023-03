"Não parei para pensar nisso”, diz Enzo Samuel sobre disputar prefeitura em 2024

Nome comumente lembrado em rodas de política quando o assunto é a disputa da Prefeitura de Teresina em 2024, o presidente da Câmara de Teresina, vereador Enzo Samuel (PDT), afirmou que ainda não pensa no assunto, mesmo tendo nos bastidores realizado movimentos iniciais para viabilizar uma possível candidatura.

Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, Enzo não descartou o interesse em concorrer. “Não parei para pensar sobre isso. Quem é um político que nem eu, que vim da periferia, que tem uma trajetória, que não tem padrinho político, que não sonha em ser prefeito da sua capital? Não por vaidade, mas para trabalhar pelo povo, para se dedicar a cidade”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O vereador que esteve recentemente com o ministro da Previdência, Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, comentou que sua candidatura natural deve ser para vereador e que uma possível candidatura a prefeito dependerá do sentimento das ruas.

“É muito cedo para se falar (sobre candidatura a Teresina). Sou candidato natural a reeleição de vereador. Uma majoritária tem que partir prioritariamente do sentimento do povo. Não adianta me articular se o povo não quiser. Não estou muito preocupado em discutir 2024, minha preocupação agora é contribuir com Teresina”, disse.

Câmara em ação

O vereador comentou sobre o projeto Câmara em Ação, que tem como objetivo levar serviços para as diversas zona de Teresina. Enzo revelou que a primeira edição será realizada na Grande Santa Maria da Codipi, no CEU Norte, que terá como o tema central segurança pública. Os vereadores estarão presentes no evento para debater a segurança na região. Serão ofertados também serviços de emissão de RG, saúde, cadastro de tarifa social pela Águas de Teresina e serviços sociais do Sesc. Ao todo, serão 10 edições do projeto.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no