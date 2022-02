Nerinho diz que federação partidária não deve mais ocorrer e revela que pode ir para o PT

A ampliação no prazo para realização das federações atingiu em cheio a estratégia de deputados governistas no Piauí. Na última semana o STF aprovou a formação de federações partidárias e fixou o prazo de registro até o dia 31 de maio. O dilema se dá por que o período de mudanças de partido dos deputados termina em Abril, criando uma incógnita para os políticos. No Piauí os deputados estaduais Nerinho, Fábio Xavier e Hélio Isaías dependem da conclusão da federação para se filiarem ao PSB.



Nerinho criticou de forma veemente a mudança e lamentou que os parlamentares sejam tratados com desrespeito pelo STF. “Na política a única coisa que nós não podemos ter é a incerteza, temos que ter um lado, não podemos ser bola. Tenho convicção de que o adiamento dessa oficialização da federação ficou inviável, creio eu que não vai mais existir nem federação. Pelo que se estava desenhando a federação PT, PSB, PC do B e PV não irá acontecer”, afirmou o deputado.

Nerinho revelou ainda que terá uma nova conversa com o Wellington e não descarta um acordo com o Partido dos Trabalhadores. “Vamos sentar de novo com o governador para ver qual o melhor caminho, o coordenador de toda essa conjuntura política é o governador. Se chegar dia 31 de março e esses partidos oficializarem a federação aí tudo volta a ser normal. Passou desse período temos que fazer um novo direcionamento de como vamos ficar. O PT sempre foi uma opção e continuará centro o partido central dessa composição”, finalizou o deputado.

