Nixon Frota intensifica campanha no interior do Piauí

Nixon Frota, candidato a deputado federal pelo PSD, intensificou a campanha eleitoral no interior do Piauí. Durante o último final de semana, o candidato fez um corpo a corpo com o eleitorado em Floriano, onde participou de caminhada pelo comércio da cidade. Nixon Frota passou pelo Mercado Público e apresentou à população seus projetos para o município.



“Floriano tem um grande potencial turístico e pode ser ainda mais explorado, seja no artesanato, na culinária e nas belezas naturais. Precisamos impulsionar essa potencialidade tanto com a estruturação quanto com a integração com os órgãos competentes”, afirmou Nixon Frota. O candidato lembrou que Floriano tem também uma conhecida tradição no setor educacional e que se consolidou como centro comercial e educacional da região.



Foto: Divulgação/Ascom

No sábado (27), Nixon visitou a cidade de Beneditinos, onde passou pelo mirante Morro Caixa D’Água, ponto turístico da região, e se reuniu com a comunidade para conhecer as demandas. Os moradores do município frisaram as dificuldades enfrentadas para conseguir atendimento de saúde e também as questões da segurança pública. A população pediu que os exames possam ser feitos nas proximidades da cidade sem tanta necessidade de deslocamento.

Já no domingo (28), Nixon Frota visitou o Mercado do Mafuá em Teresina onde cumprimentou visitantes e conversou com eleitores. Ainda em Teresina, o candidato finalizou o dia com reuniões no bairro Monte Verde e no Parque Brasil.

