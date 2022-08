No Médio Parnaíba, Rafael Fonteles elogia dobradinha com Lula e pede “união de aliados”

O candidato do Partido dos Trabalhadores ao Governo do Piauí, Rafael Fonteles, cumpriu agenda nos municípios da região do Médio Parnaíba na última quinta (25). Além de Floriano o candidato percorreu mais quatro cidades da região Amarante, Francisco Ayres, Arraial e Itaueira, juntamente com o candidato a senador, Wellington Dias e lideranças.



Rafael convocou os piauienses a se unirem nesse momento decisivo e deixarem as divergências para depois. “Nesse momento, os líderes de Floriano e região se somam, independente de grupos políticos com divergência. É união de forças em prol do melhor pelo Piauí e Brasil”, disse.

O petista defendeu ainda a dobradinha entre ele e Lula. “Vamos lutar pela dobradinha entre Lula e Rafael para que voltem os programas sociais que beneficiaram tantas famílias, para garantir comida na mesa, moradia digna, internet, água e luz nas casas. Garantir, sobretudo, oportunidades de emprego e renda pra juventude. Agora, podemos sonhar mais alto”, acrescentou Rafael.

Fotos: ascom RF e WD



