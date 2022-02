No Piauí, Ministro Onyx Lorenzoni apresenta programa para combater desemprego de jovens

O Ministro do Trabalho e Previdência do Brasil, Onyx Lorenzoni, apresentou, na manhã desta quinta (24), o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário para prefeitos e autoridades do Piauí. O projeto é mais uma iniciativa do governo Bolsonaro para tentar combater o alto índice de desemprego gerado pela pandemia no país. O projeto abre espaço para que prefeituras contratem jovens e pessoas acima de 50 anos em regime de meio turno.



O objetivo do projeto é aumentar a empregabilidade desses trabalhadores e transferir renda através da bolsa qualificação. No turno complementar ao meio período os contratados farão cursos que serão oferecidos pelo Sebrae e o sistema 5s.

Lorenzoni explicou que o projeto deve atender a uma faixa milionária da população que está economicamente vulnerável no momento. “Temos no Brasil hoje quase 40 milhões de informais, daí poder criar um programa que cria uma rampa de ascensão para a formalidade, tem que atender principalmente esses 7,8 milhões de jovens que nem trabalham nem estudam. O programa de serviço civil voluntário tem esse propósito para as prefeituras. Durante um ano eles poderão mostrar seu trabalho e serem qualificadas pelo sistema “s”, as prefeituras escolheram as áreas que eles trabalharão. Isso atende uma demanda dos municípios e gera oportunidade as cidades”, afirmou.

Já o presidente da Associação Piauiense de Municípios, Paulo César Rodrigues, que também é prefeito de Francinópolis, analisou o cenário estadual e deu liberdade as cidades para aderirem ao programa. “Vamos conversar com os prefeitos e prefeitas do Piauí e verificar o grau de adesão. Esse projeto é de suma importância para a empregabilidade e a geração de renda. Não deixa de ser um programa de transferência de renda por que o público prioritário é aquele que consta no cadastro único, e também a qualificação para a população de 18 a 29 anos e aqueles acima de 50 anos que estão fora a mais de dois anos de um emprego. Cada município vai analisar a viabilidade de aderir o programa”, concluiu.





Lockdown foi pior que a segunda guerra



O Ministro Onyx Lorenzoni atacou duramente as medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos pelo Brasil. Segundo o gestor o isolamento foi pior para a economia europeia que a segunda guerra mundial. “Diferente de anos anteriores esse governo serve o Brasil, antes eles se serviram do Brasil. O lockdown não prejudicou só a economia Brasileira, prejudicou a economia do mundo. Estou me referindo a estudos. A Europa se prejudicou mais com o Lockdown que com a segunda guerra mundial do ponto de vista econômico. São visões e trabalhos científicos feitos que estou reportando. Sofremos as consequências de ter quase três mil cidades fechadas em 2020 a maioria sem nenhum caso. Os prefeitos fizeram por mal, não, foram aterrorizados por parte da imprensa brasileira”, finalizou.

