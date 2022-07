No Piauí, 67% dos eleitores possuem baixo nível de escolaridade

Mais de 1,7 milhão dos eleitores piauienses possuem baixo nível de escolaridade, os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o órgão, dos 2.573.810 eleitores do Estado, 214.552 (8,34%) se declararam analfabetos/analfabetas, 365.849 (14,21%) eleitores revelaram que apenas sabe ler e escrever e 601.322 (23,36%) eleitores possuem o ensino fundamental incompleto.

Completam a faixa de baixa escolaridade 143.842 ou (5,59%) eleitores apenas com o Ensino Fundamental Completo e os 419.709 ou (16,31%) dos eleitores apenas com ensino médio incompleto. Ao todo 1.745.274 (67,8%) piauienses se enquadram nos padrões de baixa escolaridade estabelecidos OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Dados do Eleitorado Piauiense



Analfabeta/analfabeto (214.552 ou 8,34%);

Lê e escreve (365.849 ou 14,21%)

Ensino fundamental incompleto (601.322 pessoas ou 23,36%)

Ensino Fundamental Completo (143.842 ou 5,59%);

Ensino médio incompleto 419.709 ou (16,31%)



Ensino médio completo (530.223 ou 20,6%)

Superior Completo (191.493 ou 7,44%)

Superior Incompleto (106.818 ou 4,15%)





Contraste Nacional

Os dados contrastam com o cenário nacional, o Piauí possui o dobro do percentual de eleitores analfabetos do Brasil. A maioria do eleitorado brasileiro, 41.161.552 eleitoras e eleitores, tem ensino médio completo. Esse número equivalente a 26,31% das pessoas aptas a votar nas Eleições 2022.



Dados do Cadastro Eleitoral divulgados pela Justiça Eleitoral revelam que houve uma mudança importante quanto ao grau de instrução em relação às Eleições de 2018 e de 2014. Naqueles anos, a principal faixa do eleitorado era aquela composta por pessoas com o ensino fundamental incompleto.

Em segundo lugar este ano, está exatamente o público com ensino fundamental incompleto, composto agora por 35.930.401 eleitoras/eleitores, o que corresponde a 22,97% das pessoas aptas a votar. Na sequência, 26.049.309 eleitoras/eleitores afirmaram ter o ensino médio incompleto (16,65%) e outros 17.127.128 declararam ter o ensino superior completo (10,95%).

Aquelas e aqueles que selecionaram a opção “Lê e Escreve” somam 11.206.983 eleitoras/eleitores (7,16% do total) e os que possuem ensino fundamental completo somam agora 10.197.034 eleitoras/eleitores (6,52%).

Para as Eleições 2022, 8.409.644 eleitoras e eleitores declararam ter ensino superior incompleto.

Já os analfabetos são 6.339.894, o que equivale a 4,05%, em último lugar na lista.

Com informações TSE