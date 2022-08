No último dia do prazo, só seis nomes registraram candidatura ao Governo do Piauí

Somente seis dos nove candidatos ao Governo do Piauí registraram a candidatura até o início desta segunda (15). A data de hoje marca o fim do prazo para que partidos, coligações e federações partidárias apresentem o registro de candidatos para qualquer um dos cargos em disputa nas Eleições 2022. Até o momento as candidatas Gessy Lima, da coligação PSC/Podemos, Ravena Castro (PMN) e Lourdes Melo (PCO) não oficializaram as candidaturas de acordo com consulta feita ao sistema de Divulgação das Candidaturas.



Segundo Tribunal Superior Eleitoral, o prazo para o registro das candidaturas se encerra às 8h, no caso de ser feito pela internet, ou às 19h, se a entrega de mídias com a documentação necessária for feita diretamente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se a candidatura for para presidente e vice – ou nos Tribunal Regionais Eleitorais (TREs) para os demais cargos. De acordo com o DivulgaCand, consultado no fim do último domingo, seis candidatos já apresentaram o pedido de registro, Coronel Diego Melo (PL), Geraldo Carvalho (PSTU), Gustavo Henrique (Patriota), Madalena Nunes (Federação PSOL/REDE), Rafael Fonteles (Coligação “A Força do Povo”) e Silvio Mendes (Coligação “Vamos Mudar o Piauí”).

Já para o Senado Federal cinco candidatos já apresentaram o pedido de registro de candidatura: Don Lotti (Patriota), Dr George (Federação PSOL/REDE), Gervásio Santos (PSTU), Joel Rodrigues (Coligação “Vamos Mudar o Piauí”) e Wellington Dias (Coligação “A força do Povo”).

12 candidatos a Presidente

De acordo com o sistema de monitoramento, doze nomes pediram o registro à candidatura para a Presidência da República. São Eles: Ciro Gomes (PDT), Constituinte Eymael (DC), Felipe D’Avila (NOVO), Jair Bolsonaro (Coligação “Pelo Bem do Brasil”), Léo Péricles (UP), Lula (Coligação “Brasil da Esperança), Pablo Marçal (PROS), Roberto Jefferson (PTB), Simone Tebet (Coligação “Brasil para Todos), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (UB), Vera (PSTU).

24430 candidatos a todos os cargos eletivos registraram o pedido no Brasil, além dos 12 candidatos a presidente, 170 candidatos a governador, 181 candidatos a senador, 8.979 candidatos a deputado federal, 14.024 candidatos a deputado estadual e 518 candidatos a deputado distrital.

