Nova ponte sobre o Rio Parnaíba, em Ribeiro Gonçalves, será licitada em Março

O senador Elmano Férrer (PP/PI) revelou que, em março, será licitada a obra para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Parnaíba, entre Ribeiro Gonçalves/PI e Tasso Fragoso/MA. O parlamentar está à frente do projeto em parceria com o ministro Ciro Nogueira.

O parlamentar explicou o estágio atual da obra e esclareceu os valores que serão empregados. "No ano passado, disponibilizamos os recursos (R$ 3,3 milhões) para a desapropriação de terras nas proximidades da ponte. E, no orçamento deste ano, asseguramos R$ 16 milhões para a realização da obra”, destaca o senador.

Segundo o engenheiro Ribamar Bastos, Superintendente Regional do Dnit/PI, o projeto prevê uma ponte com 122 metros de comprimento. “Além disso, serão construídas as pistas de acesso que vão ter 1,3 quilômetro, no lado piauiense, e 2,6 quilômetros, no lado maranhense, permitindo a ligação com rodovias já existentes”, explica Bastos. Segundo ele, com conclusão da licitação da nova ponte em março, o objetivo é começar a obra ainda neste semestre.

A ponte de Ribeiro Gonçalves será a segunda travessia rodoviária sobre o rio Parnaíba a ser construída durante o governo do Presidente Jair Bolsonaro. No ano passado, também nos cerrados, foi inaugurada a ponte estaiada entre Santa Filomena/PI e Alto Parnaíba/MA. "Uma grande conquista para os produtores rurais da região, que deixaram de usar balsas na travessia para o Maranhão", comenta o senador, que atuou para a concretização deste projeto.

Foto: Isac Nóbrega/PR



Implantação da BR-330/PI

Além de viabilizar novas pontes sobre o rio Parnaíba, Elmano Férrer trabalha para tirar do papel a implantação da BR-330/PI. Na semana passada, o parlamentar apresentou o projeto da rodovia ao Presidente Jair Bolsonaro. Conforme o senador, a proposta prevê a construção de 233 quilômetros da BR-330/PI, iniciando em Bom Jesus e terminando na ponte que liga Ribeiro Gonçalves a Tasso Fragoso. “O presidente Jair Bolsonaro manifestou apoio ao projeto, o que é um indicativo de que vamos concretizar mais esta grande obra nos cerrados piauienses”, avalia o parlamentar.

O senador enfatiza que a implantação da BR-330/PI e a construção desta ponte são antigas reivindicações do agronegócio do estado. “Com estas duas obras, vamos abrir mais uma via importante para o escoamento da produção de grãos do Piauí, que terá acesso mais facilitado ao porto de Itaqui, no Maranhão. Na prática, isso também significa mais incentivo aos produtores rurais, mais oportunidades de trabalho nos cerrados e mais desenvolvimento para o nosso estado, beneficiando todos os piauienses”, sentencia o senador.

