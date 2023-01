Novo Centro de Monitoramento fiscalizará o trânsito e espera combater crimes em Teresina

Foi inaugurado na manhã desta quinta (19) o novo Centro de Controle Operacional de Teresina. O projeto prevê a instalação de 485 câmeras para monitorar cerca de 200 pontos de fiscalização do município. O espaço integrará forças de segurança federal, estadual e municipal para reforçar o controle de vias e investigar crimes e acidentes nos principais corredores de Teresina.

Com 130 câmeras já instaladas monitorando 50 pontos da cidade, os equipamentos de alta resolução podem multar condutores nos corredores exclusivos e principais vias. A expectativa é que até o final do ano todas as câmeras sejam instaladas e estejam em funcionamento.

De acordo com o superintendente da Strans, Bruno Pessoa, as multas serão aplicadas somente após a sinalização das vias. “Estamos entregando 485 câmeras e vamos conseguir saber as entradas e as saídas da cidade fazendo o controle de tráfego dos principais corredores. Essa obrigatoriedade de sinalização está garantido no código de trânsito, as vias devem ser devidamente sinalizadas e divulgadas. Estamos divulgado os pontos onde teremos fiscalização e vamos trabalhar para um trânsito mais seguro na capital”, afirmou.

Já o Secretário Estadual de Segurança, Chico Lucas, valorizou o reforço na segurança de Teresina. “Esse Centro de Comando de Operações irá ajudar as forças integradas de segurança, ajudando no policiamento ostensivo, na Polícia judiciária, na investigação e em caso de socorro em acidentes. Vamos trazer as três forças, Bombeiros, Policia Militar e Civil para ampliar o cinturão eletrônico e levar mais segurança aos piauienses”, afirmou.

Ajuda nos engarrafamentos

Segundo o Prefeito da Capital, Dr. Pessoa, o novo centro beneficiará para reduzir os engarrafamentos do município. “Esse centro de Controle Operacional veio para auxiliar as autoridades a agirem. Vamos defender um trabalho integrado e não isolado. Essa integração será fundamental para a segurança e o trabalho das policias militar, civil e federal. Esperamos o sistema fiscalize e acompanhe, dá pra ver a placa do carro, acompanhar os engarrafamentos, e desobstruir o trânsito. São 485 câmeras em 200 pontos de fiscalização, até o fim do ano todas estarão funcionando”, finalizou o gestor.

Pontos que já são monitorados

Confira os pontos que já estão sendo monitorados:

Zona Sul:

Maranhão X Joaquim Ribeiro

Barão de Gurgueia X Nações Unidas

Barão de Gurgueia X Gil Martins

Miguel Rosa X Valter Alencar

Joaquim Ribeiro X Miguel Rosa

Miguel Rosa X Leônidas Melo

Frei Serafim X Miguel Rosa

Gil Martins X Av Barão de Castelo Branco

Gil Martins X Celso Pinheiro





Zona Leste

Kennedy X João Antônio Leitão

Kennedy X Dom Severino

Homero X Dom Severino

Nossa Senhora de Fátima X Jóquei Clube

Nossa Senhora de Fátima X Dom Severino

João XXIII X Nossa Senhora de Fátima

Raul Lopes X alça ponte da Frei





Zona Norte

Duque de Caxias X Av. União

Duque de Caxias X Av. Marechal Castelo Branco

Petrônio Portela X Duque de Caxias





Zona Sudeste

José Francisco Almeida X Joaquim Nelson

Joaquim Nelson X Noé Mendes

José Francisco de Almeida Neto X Fundação Bradesco

José Francisco de Almeida Neto X quadra 29 (Banco do Brasil)

Joaquim Nelson X Livio Lopes

Ponte Wall Ferraz

