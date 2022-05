Novo Desembargador do TRT: OAB anuncia os 12 vencedores da 1ª fase da disputa

A Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Secção Piauí, divulgou na noite do último sábado os doze nomes escolhidos em votação direta para a vaga de desembargador (a) do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) pelo Quinto Constitucional da 22ª Região.



A eleição teve mais de oito horas de duração e a apuração das urnas aconteceu na noite deste sábado (07/05). Advogados e advogadas piauienses votaram presencialmente por urnas eletrônicas devidamente inspecionadas e instaladas na sede e nas Subseções da OAB.

Confira a lista dos mais votados:

1. Sigifroi Moreno

2. Olívia Brandão Melo

3. Cinéas Nogueira

4. Tácia Nunes

5. Cláudio Feitosa

6. Vicente Resende Júnior

7. Heloísa Valença C. Hommerding

8. Mário Roberto

9. Téssio Tôrres

10. Larissa Reis Ferreira

11. Marco Aurélio Dantas

12. Edilando Barroso

O presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, evidenciou que a vaga para compor a Corte do Trabalho e a eleição reforçam o compromisso da instituição.

“A vaga da OAB no Tribunal é de grande relevância. É um direito da advocacia ter no Poder Judiciário seus respectivos representantes, pessoas que conhecem nossas necessidades e desafios profissionais. O processo foi conduzido com muita lisura e transparência por esta instituição e aqui agradeço aos membros da Comissão Eleitoral, composta por Walber Coelho, Layanna Waleska Carvalho, Judas Tadeu de Moraes, Maria Socorro Sousa Alves, Carlos Douglas dos Santos e Expedito Neiva, e aos colaboradores da OAB e aos mesários que fizeram a eleição acontecer”, pontuou o presidente.

De acordo com Walber Coelho, presidente da Comissão Eleitoral, formada para o referido pleito, houve um grande engajamento da advocacia por meio do voto direto.

“Parabenizo todos os quinze candidatos que participaram de forma harmônica, numa eleição limpa, tranquila e democrática. Parabenizo todos os advogados e advogadas piauienses que compareceram à sede da OAB, em Teresina, e às Subseções do Estado. A comissão eleitoral se dá por satisfeita pela realização desta eleição”, disse.

Entenda as próximas fases

Após publicação oficial do resultado apurado neste sábado, os Conselheiros Seccionais irão votar e escolher seis nomes para a lista sêxtupla em seção extraordinária marcada para a próxima terça-feira (10/05). Em seguida, os desembargadores do TRT-PI vão escolher três nomes para a lista tríplice do órgão federal.

Por fim, em ato constitucional do Poder Executivo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, definirá o nome entre os três citados para compor a cadeira de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT-PI).

