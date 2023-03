Novo Secretário de Finanças confirma “grande mudança” na arrecadação de Teresina

O Novo Secretário de Finanças de Teresina, Admilson Brasil, revelou que o município deverá passar por uma reformulação na maneira de arrecadação nos próximos meses. O auditor, que já ocupou a gestão econômica da capital em anos anteriores, assume a pasta com o desafio e reestruturar o processo de recolhimento de tributos em Teresina.



Admilson evitou falar em mudança brusca quanto a condução dos ex-secretários Robert Rios e Odimirtes Neves. “Cada gestor tem a sua forma de gerenciar, sou auditor e eu gosto muito da área de receita. Provavelmente vamos ter uma grande mudança na forma de arrecadar. Quanto a despesas estamos fazendo levantamentos, assumi há dois dias e estamos montando relatórios. Aparentemente as finanças da Prefeitura está normal”, revelou.

O novo secretário revelou os detalhes que deverão ocorrer no processo de reformulação. “A partir de agora vamos ter um estrito relacionamento com a receita federal, estamos marcando uma reunião com o delegado e vamos atuar em várias frentes, tipo, hoje existe o Pix e os dados mostram que há uma omissão da receita do pagamento via esta ferramenta. A receita de Teresina está cheia de provedor de internet usando os postos do município, sem pagar nada, iremos atrás dessa receita. Voltaremos as fiscalizações de grandes empresas e cartórios, para aumentarmos a arrecadação e gastarmos onde é mais importante”, finalizou.

