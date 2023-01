Novo secretário planeja fazer outro concurso da PM para dobrar efetivo do Piauí

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP) estuda a possibilidade de fazer um novo concurso da Polícia Militar para dobrar o efetivo da corporação. A informação foi compartilhada pelo futuro secretário, Chico Lucas, durante entrevista na posse do governador Rafael Fonteles nesta manhã (01).



Chico Lucas destacou que há um compromisso do novo governo em nomear 4 mil policiais militares. “Já tem mil fazendo curso de formação e o comandante já assinou com o Nucepe para chamar mais 500 nesse ano ainda de 2023. Ao longo dos outros anos, vamos chamar mais de 2.500 policiais, só temos que avaliar se é no cadastro de reserva ou em um novo concurso para 2,500 policiais. A ideia que vamos implementar é 4 mil novos policiais, ou seja, quase dobrando o efetivo da PM do Piauí”, explicou Chico Lucas.



Chico Lucas é o futuro secretário de Segurança do Piauí - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Esses novos policiais deverão utilizados no aprimoramento da segurança por vídeomonitoramento e na criação de uma Delegacia de Defesa Social que deverá operar em conjunto com a Sasc (Secretaria de Assistência Social e Cidadania) na implementação de políticas públicas de prevenção ao crime. A ideia do futuro secretário de Segurança é implementar em toda a Teresina e em outras cidades piauienses o modelo do CSU do Parque Piauí.

“A gente sabe que não adianta só reprimir. Tem que chegar também com serviços sociais. O CSU do Parque Piauí é um exemplo que vamos querer replicar em toda a Teresina. São lugares de garantias de direitos onde as crianças possam ter atividades extracurriculares e os idosos ter acesso a esportes”, finaliza Chico Lucas.

Com informações de Eliezer Rodrigues, da O Dia TV