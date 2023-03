Obra de rebaixamento da Miguel Rosa com Frei Serafim deve durar um ano

A abertura da licitação para a obra de rebaixamento da Avenida Miguel Rosa com a Frei Serafim, Centro de Teresina, foi assinada na manhã desta sexta-feira (31). A obra terá investimento de R$ 24,7 milhões, deve durar cerca de 365 dias e será executada pela Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (Saad) Centro. A Avenida Frei Serafim é a principal via da capital e possui inúmeros prédios históricos e tombados.



“Hoje é um dia histórico para Teresina. Essa obra de rebaixamento da Avenida Miguel Rosa com a Frei Serafim é esperada há mais de 30 anos. É um esforço do prefeito Dr. Pessoa e do secretário de Administração do Governo do Estado, João Henrique Sousa, o grande idealizador desta obra, juntamente com os técnicos da Semplan e da Saad Centro. Foram feitas uma série de projetos para tirar esse projeto do papel”, disse o superintendente Saad Centro, Roncalli Filho.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

De acordo com o superintendente, a ordem de serviço somente será iniciada quando forem definidas as medidas de trânsito, como rotas alternativas, desvio de tráfego e sinalização. O intuito é minimizar os transtornos causados à população. Além disso, Roncalli Filho explica que o rebaixamento da Avenida Miguel Rosa terá 315 metros, e a Avenida Frei Serafim não será modificada. Entretanto, o canteiro central deverá ser utilizado para desviar o tráfego dos veículos.



“Acreditamos que até o meio do ano de 2024 tenhamos concluído a obra. Os prédios da Avenida Frei Serafim são tombados e isso também foi considerado [no projeto]. As fundações que serão feitas na obra são de estaca raiz, que não irá interferir nas construções ao redor da Frei Serafim, não tendo abalo nos patrimônios e prédios públicos”, enfatiza.



João Henrique Sousa, secretário de Administração do Governo do Estado, cita que os recursos usados para realizar o rebaixamento são provenientes de empréstimo feito junto ao Banco do Brasil, e pontua que a Prefeitura ainda aguarda o parecer do Iphan.

“É uma obra antiga e reivindicada pela população. O trânsito ali não tem mais condição de fluir pela manhã e ao meio-dia. Já entregamos ao Iphan todo o projeto, e com ele preparado nos permite licitar a obra, mas paralelamente estamos tramitando com o Iphan. A perspectiva é muito boa e eles estão entendendo que não mexe um centímetro da Avenida Frei Serafim, e o que tiver será para algumas melhoras”, destaca.

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, comemora a assinatura da abertura da licitação e pontua que a essa é mais uma obra que estava prevista em seu plano de governo e que sairá do papel. “Essa obra está no meu plano de governo. É um sonho que aguardam há mais de 30 anos, e vai acontecer graças ao meu companheiro administrativo João Henrique”, disse.



Veja abaixo a maquete do rebaixamento da Avenida Miguel Rosa com a Frei Serafim:





(Fotos: Divulgação/Semplan)

