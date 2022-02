Oposição confirma bloco de cinco partidos na Assembleia e cobra agilidade nos trabalhos

O deputado estadual Júlio Arcoverde (PP) comentou sobre a formação das Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa, que deve acontecer após o feriado de carnaval. Segundo o parlamentar, a oposição já enviou ofício com a formação do bloco partidário de oposição. “Os deputados de oposição já se reuniram e trataram sobre a liderança do Bloco na Casa. Nesta reunião nós tratamos também sobre a participação dos nossos deputados nas Comissões Técnicas aqui da Casa. Esperamos a formação das Comissões o mais rápido possível para que possamos analisar os Projetos que já estão tramitando na Casa”, disse.

Na última terça-feira, 22, foi lido no Plenário da Assembleia Legislativa o ofício com a formação do bloco partidário de oposição. O bloco conta com a participação do PP, PSDB, PSB e PV.

O bloco partidário, primeiro a ser anunciado no legislativo, será liderado pelo deputado Marden Menezes, tendo como vice-líder o deputado B. Sá (PP). Fazem parte do bloco os deputados Teresa Britto (PV), Wilson Brandão (PP), Gustavo Neiva (PSB) e Júlio Arcoverde (PP).

Em pronunciamento, o deputado Marden Meneses também cobrou a formação das Comissões Técnicas. “Essa comunicação ocorreu de forma tempestiva para que os demais partidos ou blocos possam também oficializar as suas indicações para que sejam definidas as participações nas Comissões o mais rapidamente possível. Já existem na Casa diversas matérias que precisam ser analisadas, que precisam ser distribuídas aos relatores e votadas nas comissões e depois em plenário, e isso só será possível com a formação das comissões”, afirmou.

