Oposição confirma Silvio Mendes como candidato ao governo do Piauí

A oposição confirmou, em um grande evento na manhã deste sábado (05), que o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, será o pré-candidato do bloco ao Governo do Estado do Piauí. Como o Portal Odia havia antecipado, a chapa terá a deputada federal Iracema Portella (Progressistas), como vice, e o prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, como candidato ao senado. O anúncio foi feito pelo Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.



Além das lideranças progressistas a solenidade contou com a presença de mais de cem de prefeitos e milhares de pessoas se aglomeraram em um clube da zona leste de Teresina. O evento, que teve um forte tom de festa, foi regado a churrasco e muita bebida alcoólica.

Em seu discurso Ciro lembrou o desejo de governar o Estado e explicou os motivos que levaram a escolher Silvio Mendes. “Sempre tive o sonho de governar o Piauí, e com o Silvio realizo esse sonho. Não preciso estar no governo, desde que seja um homem de bem ocupando esse lugar tão importante. Decidimos através de pesquisas, consultando o povo, e através do diálogo com os nossos prefeitos. Com muita alegria anuncio o nosso candidato a governador, Silvio Mendes, um homem preparado para governar o Piauí”, afirmou o Ministro.

Já o, agora, pré-candidato, Silvio Mendes, lembrou a sua história a frente da Prefeitura de Teresina e a aprovação alta de quando deixou a gestão da capital. Silvio espera levar esse modelo para o governo do Piauí. “Espero ser um instrumento a serviço do estado, dos piauienses, tenho cumprido a missão os desafios, estou em paz com essa decisão. O nosso grupo está unido, a Igreja ensina que a política é a missão de elevada de caridade, para trabalhar para os mais humildes e mais simples. Essa é a minha missão. Temos experiência comprovada na gestão pública, deixei a prefeitura de Teresina com 92% de aprovação e quero levar esse conhecimento para o Piauí”, disse o ex-prefeito.

Iracema Nega insatisfação

A deputada federal Iracema Portella (Progressistas) negou que tenha ficado insatisfeita ao ser preterida em detrimento de Silvio Mendes. Segundo ela chegou a hora do “nós”, não do “eu”. “Hoje é um dia muito especial na minha vida, estou muito feliz e realizada. Feliz por estar ao lado deste grande gestor público que é o Silvio, essa chapa tem como principal arma o nosso infinito amor pelo Piauí. Esse não é um momento de decepção, é um momento de coerência. Percebemos pelo interior do Piauí o projeto do Eu, nós somos contra o projeto do Eu, esse foi desde o início o projeto do Nós, do Piauí que nós queremos”, disse a parlamentar.

