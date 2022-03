"Os próximos 30 dias serão decisivos para o PT", diz Fábio Novo

O deputado estadual Fábio Novo (PT) revelou em entrevista que as próximas semanas serão fundamentais para o Partido dos Trabalhadores decidir seu futuro no Piauí. Com a abertura da janela partidária a legenda passará por algumas transformações e pode receber vários deputados estaduais através de uma federação com o PSB, Pv e Pc do B. Nos bastidores vários petistas criticam a possível composição por retirar espaços do partido.



Novo criticou a possibilidade de filiados do PT terem que deixar o partido para serem candidatos e revelou que a legenda ainda vai discutir isso internamente. “Esses próximos 30 dias serão decisivos, é o momento que de fato você faz as acomodações políticas. Nós tínhamos uma situação que o partido tinha se organizado com a perspectiva de não fazer coligação proporcional, vamos ter que discutir isso no PT. Me assusta a possibilidade de ver petistas históricos terem que deixar o partido”, disse o deputado.

O deputado do PT ainda criticou as mudanças na legislação eleitoral que forçarão o Partido dos trabalhadores a mudar toda a sua estratégia no Brasil. Novo chamou de “arranjo” a nova federação partidária. “Para a democracia isso será ruim, a cada eleição nós sempre temos mudança da regra eleitoral. Nós acabamos de fazer uma mudança na regra na eleição municipal, agora vamos disputar a eleição com uma outra regra diferente, isso não é bom. O Brasil precisa amadurecer, ter uma lei eleitoral que possa viger por um período longo para decantar, nós não podemos ter tantas siglas partidárias, temos siglas de aluguel e precisamos fazer arranjos com essas siglas, pra mim a federação é um arranjo”, concluiu o parlamentar.

FOTO: Tarcio Cruz

