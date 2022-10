Osmar Jr confirma que não fará parte da gestão de Rafael Fonteles: “Tenho outros planos”

O ex-secretário de Governo, Osmar Jr, confirmou na manhã desta segunda (24) que não fará parte da gestão do Governador eleito Rafael Fonteles. Integrante da cúpula que coordenou a campanha de Fonteles, Osmar foi um dos principais coordenadores da última gestão de Wellington junto ao poder legislativo. Nos bastidores a especulação é que o ex-gestor pode participar de uma futura gestão de Lula com participação em alguma autarquia federal.



Questionado se espera participar da gestão de Rafael, Osmar Jr foi incisivo. “Não espero participar deste governo, acho que já contribui com a minha experiência, a minha missão aqui. Tive a honra de cumprir o mandato junto com o Governador Wellington na Secretaria de Governo, no momento eu tenho outros planos para a minha vida profissional”, indagado se o futuro seria fora da política o ex-secretário negou. “Fora da política não por que a política faz parte da minha vida”, concluiu.

Osmar revelou também que espera que Rafael consiga congregar toda a base com a formação da nova equipe. “O Governador Rafael Fonteles revelou que só irá tratar sobre o governo após a eleição. Essa é uma responsabilidade que está inteiramente na campanha, e tenho certeza que irá conduzir de forma a congregar toda a nossa base”, concluiu.

