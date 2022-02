Osmar Jr confirma saída de Secretaria para coordenar campanha de Wellington e Rafael

O Secretário de Governo Estadual, Osmar Jr, confirmou que deixará o governo junto com Wellington Dias no próximo dia 31 de Março. Osmar deve assumir o papel de coordenador da campanha tanto de Rafael Fonteles para o governo, como de Wellington Dias para o senado. Ex-deputado federal, Osmar articula também a formação de uma chapa do PC do B para tentar manter a cadeira da legenda na Assembleia Legislativa do Piauí.



Osmar confirmou a saída e esclareceu que o fato de ser secretário poderia dificultar a articulação da chapa petista. “Não pretendo me candidatar nessa eleição mas devo me afastar por que deverei participar politicamente na campanha. Em razão desta participação a minha presença em um cargo público poderia impor limitações. Deixo a secretaria dia 31, volto ao meu escritório, vamos trabalhar na estruturação da campanha do candidato Rafael, do Wellington e do presidente Lula além das chapas proporcionais”, afirmou.

O gestor participou também da última candidatura de Wellignton Dias para o governo do Estado e foi peça chave do último governo do PT. Com longo histórico de ligação com partidos de esquerda, Osmar revelou também que trabalha ativamente na articulação para a conclusão da federação entre o PT, Pc do B e PV. O político participou na última quarta de uma reunião da sigla em Brasília e aguarda um desfecho favorável na articulação.

