Paes Landim diz estar confiante na chapa de federal do União Brasil

O deputado federal Paes Landim acredita que a chapa de federal do União Brasil deverá eleger um dos 10 nomes que irão compor a bancada piauiense na Câmara Federal. Ele demonstra confiança em sua eleição pelo partido devido às mudanças na legislação eleitoral para o pleito deste ano.

“Na vez passada perdi a eleição porque mudaram a legislação. Tive 67 mil votos e o Átila (Lira) 54 mil e entrou. Espero que a mudança dessa vez me beneficie. Vamos lutar por isso”, disse.

Paes Landim ficou na suplência e assumiu o mandato em março deste ano após uma articulação de Ciro Nogueira para assegurá-lo na oposição. A titular da vaga, deputada Iracema Portella, que será oficializada vice de Silvio Mendes, se licenciou do cargo sob a justificativa que se dedicaria na pré-campanha, e Paes Landim assumiu a vaga.

Aos 85 anos, ele vai buscar agora uma vaga na Câmara na chapa que é impulsionada pelo pré-candidato ao governo Sílvio Mendes. Na última terça-feira (26/07), Paes Landim teve um mal-estar no momento que participava de ato político no Sul do Piauí e foi atendido no Hospital Regional de Corrente.

Após atendimento, ele retornou a Teresina e já retornou às atividades. Na quinta-feira (29/07) participou da convenção do PTB e neste sábado (30/07) participará da convenção do União Brasil que oficializará a chapa de federal e a candidatura de Sílvio Mendes.

