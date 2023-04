Para Lucy, legado de Firmino fica com Bárbara na disputa pela prefeitura

O capital político do ex-prefeito Firmino Filho foi reivindicado por vários líderes políticos de Teresina desde sua morte em abril de 2021. Ex-secretários, aliados partidários, amigos próximos e distantes buscaram personificar o gestor que comandou o Palácio da Cidade por quatro mandatos.



Na eleição estadual de 2022 não foram poucos os apelos pela imagem de Firmino na capital. A campanha de Sílvio Mendes, candidato do União Brasil ao governo, teve início no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão com um programa voltado para apresentar a relação entre os dois ex-prefeitos.

Mas ninguém foi mais beneficiado que a filha do ex-gestor. Médica, Bárbara agregou o nome do pai (Bárbara do Firmino) quando disputou vaga para a Assembleia Legislativa, alcançou 21.183 votos somente em Teresina e terminou com a segunda mais votada para o cargo na capital.

Para a disputa do Palácio da Cidade no próximo ano, o legado de Firmino volta à tona. A deputada Bárbara é uma das apostas do Progressistas para a disputar da prefeitura. O MDB, do vice-governador Themístocles Filho, tem cortejado a ex-primeira-dama Lucy Soares para compor chapa.

LUCY QUER BÁRBARA CANDIDATA

Ex-deputada estadual, Lucy Soares confirmou que tem conversas políticas com o vice-governador Themístocles Filho, mas não confirmou que tenha recebido convite para concorrer. “Temos um bom diálogo, sempre fomos bons amigos. Existe uma boa conversa política de bons amigos” revelou.

Lucy, por outro lado, defendeu que o nome da filha está colocado como pretensa candidatura e que apoia Bárbara no projeto político. “Temos que focar no nome de Bárbara do Firmino. É um bom nome e sentimos que a população de Teresina quer ela como candidata. É minha filha e temos um apoio mútuo”, declarou.

