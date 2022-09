Para reforçar oposição no Piauí, Ciro Nogueira vai se licenciar da Casa Civil

A campanha de Sílvio Mendes (União Brasil) e Joel Rodrigues (Progressistas) deve ganhar um reforço nessa reta final. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, deverá se licenciar do cargo para se dedicar a campanha estadual.

Ciro Nogueira retornou ao Piauí nessa quarta-feira (21/09) após acompanhar o presidente Bolsonaro na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, e pretende não retornar mais a Brasília.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“Estou conversando com o presidente. Se eu puder me licenciar esses últimos dias da campanha, vamos permanecer (no Piauí) na reta final da campanha. Minha ideia é ficar aqui até o final da eleição”, disse Ciro Nogueira.

O ministro, que é um dos coordenadores da campanha de reeleição do presidente, disse que sua permanência no estado não representa um distanciamento de Bolsonaro. No Piauí, Ciro Nogueira prepara uma intensa agenda em municípios polos para intensificar as candidaturas articuladas por ele ao governo e ao Senado.

