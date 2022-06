Partido Novo lança chapa federal no Piauí “sem abrir mão da ideologia para ganhar eleição”

O Partido Novo oficializou na noite de ontem (27) a chapa federal da legenda no Piauí. Após um processo seletivo no Estado, a sigla apresentou os nomes que disputarão o pleito em outubro. Com representantes de diversos setores econômicos, o Novo trabalha para evoluir no Nordeste Brasileiro, região onde o partido não possui representação federal.

Com oito deputados federais e um governador eleito em todo o Brasil, Romeu Zema, em Minas Gerais, a legenda espera surpreender no Piauí, como revela o líder da bancada federal na Câmara, Tiago Mitraud (Novo-MG). “É a primeira vez que o Novo lança candidaturas nas eleições gerais no Piauí. A gente só disputou a eleição para vereador em Teresina. Vamos ter dez candidatos a deputado federal no Estado, candidatos de altíssima qualidade. Hoje vamos ter a oportunidade de apresentar esses candidatos a sociedade e tenho certeza que vamos surpreender nessas eleições”, disse o parlamentar.





Tiago Mitraud, do Novo-MG. (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Para o partido os valores são inegociáveis. “O Novo chegou na política buscando uma série de novas práticas para a realidade da política brasileira. Isso faz com que o nosso crescimento seja de fato paulatino. Não fazemos alianças com políticos tradicionais só para conseguir ter espaço em um determinado estado e nem abrimos mão daquilo que nós defendemos para poder ganhar eleição. Nosso trabalho é de convencimento do eleitor uma um e na busca pelos candidatos. O que a gente tem feito é ir crescendo aos poucos, é um trabalho de longo prazo onde nós estamos dando um passo de cada vez e estamos preparados para eleger os nossos primeiros mandatários no Nordeste”, afirmou Mitraud.

Lula x Bolsonaro

O deputado mineiro criticou também a polarização Lula x Bolsonaro. Para ele, a disputa entre os dois candidatos deve prejudicar o país. “O que a população precisa entender é que se ela não quer a volta do Lula, ela não precisa votar no Bolsonaro. Se ela não quer a continuidade do Bolsonaro, ela não precisa votar no Lula. Nós temos outras opções e acreditamos que temos a melhor opção nós temos no Novo que é o Felipe Dávila. Nesta eleição temos o caráter muito do voto ‘anti alguém’, candidatos altamente rejeitados pela população e os dois com maior intenção de votos. Não são votos genuínos, eles não apresentam propostas para o Brasil”, concluiu o deputado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no