Patriota ameaça judicializar divulgação de pesquisas para o governo do Piauí

O presidente do Patriota e pré-candidato ao governo do Piauí, Gustavo Henrique, ameaça que a sigla poderá ir à Justiça para garantir que os nomes de todos os pré-candidatos ao Palácio de Karnak na eleição deste ano constem nos formulários aplicados pelos institutos de pesquisas que sejam para divulgação.

“Iremos a partir de agora entrar na Justiça denunciando esse tipo de prática para mudar o entendimento do judiciário que deve ser colocado, sim, qualquer pesquisa contratada no âmbito do registro com intenção de divulgar todos os pré-candidatos”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Gustavo Henrique denuncia que uma pesquisa encomendada pelo União Brasil, partido de Sílvio Mendes, ao instituto Paraná Pesquisa, deixou de fora seu nome e de outros pré-candidatos. Agora, o pré-candidato identificou que um formulário aplicado pelo instituto Opinar voltou suprimir seu nome.

“Identificamos a ausência de vários pré-candidatos oficializados por partidos. No ano de eleição, quando há o registro de pesquisa que é obrigatório com a intenção de divulgar deve-se, no meu entendimento, constar todos os pré-candidatos oficializados pelos partidos políticos”, explicou. Para ele, suprimir o nome de pré-candidatos é uma forma legal de manipular dados.

