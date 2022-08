PDT confirma a vinda de Ciro Gomes ao Piauí para fortalecer chapa proporcional

O presidente estadual do PDT no Piauí, Evandro Hidd confirmou que o candidato a Presidência da República, Ciro Gomes, virá ao Piauí nas próximas semanas. O ex-governador do Ceará cumprirá agenda no Estado para fortalecer a chapa proporcional do partido que busca recuperar a representação na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, perdida após a saída de Flávio Nogueira e do filho da sigla.



No Piauí o PDT terá uma chapa com oito candidatos a deputado estadual e oito candidatos a deputado federal. Além disso, o partido participará da coligação "Vamos Mudar o Piauí" indicando Charles Silveira para a suplência ao senado de Joel Rodrigues.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

O dirigente partidário explicou que aguarda uma definição da direção nacional para acertar a data da vinda. "Todo o cronograma da sua campanha está sendo montado, já encaminhamos a nacional todas as informações e aguardamos agora a definição da data da visita da chapa formada por Ciro e a sua vice-presidente Ana Paula. A nacional e a equipe de campanha do Ciro estão cuidando de tudo isso, assim que formos acionados estamos prontos", afirmou o dirigente partidário.

O candidato a deputado federal destacou ainda que a educação deverá ser uma das principais bandeiras da sua campanha eleitoral. “A gente torce para que as eleições sejam tranquilas e limpas de verdade. Que sejam apresentadas propostas assim como Ciro Gomes tem feito a nível nacional, apresentando um projeto de desenvolvimento para o país. Esperamos que aqui no Piauí ocorra também com o nosso candidato Silvio Mendes, colocando o Piauí na rota da educação assim como o ex-prefeito Firmino Filho fez em Teresina”, finalizou.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no