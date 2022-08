Pela segunda vez em 2022, Governo Federal decreta Estado de Emergência na cidade de Simões

A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência na cidade de Simões, a 426 km de Teresina, devido a seca que atinge o município. A portaria, com o reconhecimento federal, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última quinta(25). Ainda nesta nesta semana a Secretaria Municipal de Saúde de Simões confirmou a morte de um adolescente de 17 anos vítima da Doença do Tatu na cidade.

Essa é a segunda vez, somente em 2022, que o município tem uma situação de emergência decretada. Em fevereiro deste ano a cidade também teve o estado de calamidade reconhecido pelo Governo Federal devido a estiagem . Já em março a Agespisa aumentou o número de horas do bombeamento de água da Barragem Marruá, no município de Patos do Piauí, no Sul do Estado, para garantir o abastecimento da cidade de Simões, a medida foi tomada após o esgotamento do Açude Salgadinha, que abastece o município..

Mais três cidades tiveram o estado de calamidade decretado na última quinta, Cachoeira de Pajeú, Corinto e São João da Ponte, em Minas Gerais, e Simões, no Piauí. Após a concessão do status de situação de emergência ou de estado de calamidade pública pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.

O Prefeito da cidade é o comerciante Zé Ulisses do Progressistas.

FOTO: Reprodução Agência Brasil

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações Defesa Civil Nacional