Petistas aguardam recuperação de Lula para confirmar agenda em Teresina

Lideranças do PT confirmaram que o ex-presidente Lula virá a Teresina para atividade de pré-campanha. A revelação foi feita após especulações de que o ex-presidente viria a cidade de Guaribas, no sul do Piauí. Pela dificuldade logística ao município a agenda foi cancelada, a cúpula do partido no Estado aguarda agora o fim do tratamento contra Covid-19 do ex-presidente para sacramentar a data da visita.



Franzé valorizou a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade de Guaribas, e falou sobre o cancelamento da viagem. “A ideia era de que o presidente pudesse ir a Guariba, foi uma das primeiras visitas dele em 2003 quando iniciou seu mandato. Tinha o programa fome zero e Guaribas era o preferencial pelo histórico de pobreza que existia lá. Hoje é uma nova cidade, ainda existe o que melhorar, mas é um modelo que foi muito bem aplicado. Essa visita seria simbólica. Mudamos de opinião por que não tínhamos espaço privado que pudesse receber a comitiva”, disse o deputado.

FOTO: Assis Fernandes / O DIA

De acordo com o deputado a visita será realizada em Teresina. “Houve um redirecionamento da visita para Teresina, para que aqui tivéssemos um espaço para receber toda a militância, tivemos esse contratempo do adoecimento do presidente Lula pela Covid e agora estamos aguardando o processo de recuperação para que a gente possa reorganizar essa agenda”, finalizou o parlamentar.

