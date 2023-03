Petistas criticam título de cidadão teresinense para Michel Temer: “golpista”

A proposição de um título de cidadão teresinense para o ex-presidente da República, Michel Temer , se transformou em polêmica na Câmara Municipal de Teresina . A honraria, proposta pelo vereador Zé Filho (Republicanos), foi lida na pauta de ontem e deve tramitar e ser votada no plenário nas próximas semanas. Petistas criticaram a proposição e voltaram a chamar Temer de “golpista”.



A polêmica se dá pelo processo de “impeachment” que cassou o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 , Temer atuou ativamente nos bastidores para retirar a petista do poder, em seguida assumiu o comando do país. Após comandar o país, Michel Temer foi preso pela Polícia Federal acusado de organização criminosa e recebimento de propina . Temer foi o segundo presidente do Brasil detido por investigação penal.

FOTO: Antonio Cruz/ Agência Brasil



Na justificativa ao pedido do título de cidadão, o vereador Zé Filho argumenta que Michel temer era tratado como um “vice-decorativo” e no segundo mandato ganhou mais poder ao comandar a articulação política de Dilma. Ainda no documento o parlamentar afirma que “Temer articulou pessoalmente o apoio ao afastamento de Dilma” e que o ex-presidente do MDB estabeleceu “como prioridade o combate à crise econômica de 2014”, o texto foi retirado da Wikipédia.

Em resposta ao projeto o vereador Edilberto Borges, o Dudu, atacou o medebista. “O golpista Temer chegou até a previdência por um golpe, os mesmo golpistas que chancelaram aquele golpe estava no congresso em 2022 e aprovaram as contas da presidente Dilma. Como você cassa alguém e logo depois inocenta. O Temer para mim é um golpista”, criticou.



FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Sobre a votação o parlamentar não revelou se votará contra ou a favor. “Teresina sempre recebe bem a todos que querem contribuir com a nossa cidade, não podemos confundir, a cidadania se dá para quem constrói alguma coisa aqui, vou analisar o pedido deste título de cidadania e no momento oportuno me expresso se sou contra ou a favor. Agora uma coisa eu te afirmou, ele é golpista. Isso ninguém tira dele e da história do Brasil”, finalizou.

Cidadão piauiense

Em 2012, quando era vice-presidente, Michel Temer recebeu o título de cidadão piauiense na Assembleia Legislativa do Piauí. A proposição à época foi feita pelo então Presidente da Assembleia, Themístocles Filho.

