Piauí assina acordo de cooperação com a Estônia para produzir hidrogênio verde

O Estado do Piauí assinou neste final de semana um acordo de cooperação internacional com a Estônia para atuar na cadeia produtiva de hidrogênio verde. O hidrogênio verde é considerado o combustível do futuro, produzido com baixa intensidade de carbono, utilizando energias limpas em sua produção. O acordo de cooperação foi assinado neste domingo (03) pelo governador Rafael Fonteles, que está cumprindo agenda internacional.



O encontro aconteceu na cidade de Tallinn, capital da Estônia, e contou com a presença de autoridades e investidores na área do hidrogênio verde. Para o governador Rafael Fonteles, a reunião foi uma oportunidade de o Piauí mostrar as experiências que possui na produção de energia limpa e renovável, contribuindo com a sustentabilidade no mundo. O Estado concentra o maior parque eólico e solar da América Latina e tem localização privilegiada no Matopiba, que reúne regiões produtoras de grãos.



Foto: Divulgação/CCOM

“Queremos somar a essa experiência exitosa dos estonianos, levando para o Piauí as melhores tecnologias e atraindo investimentos que possibilitem que o Estado se desenvolva e contribua com a sustentabilidade do mundo, através de matrizes energéticas limpas”, ressaltou Rafael Fonteles. O objetivo, segundo ele, é tornar o Piauí o maior produtor de hidrogênio verde da América do Sul.

Quem também esteve presente no encontro foi o embaixador do Brasil na Estônia, José Antônio Piras. Ele declarou que o histórico do país, considerado um dos que mais defende a preservação ambiental e a produção de energia limpa, o torna uma nação “ótima para cooperar com o Brasil e que o Piauí e se transforma no principal parceiro”.

Com informações do Governo do Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no