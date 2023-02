"Piauí tem a maior janela de investimentos da história", diz Rafael Fonteles na Assembleia

O governador Rafael Fonteles (PT) participou na manhã desta segunda-feira (01) da abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) e, em mensagem direcionada aos parlamentares, disse esperar que o clima de harmonia entre os Poderes se mantenha. Segundo Rafael, a composição das bancadas federal e estadual, e também a receptividade do Governo Federal para com os gestores abriram uma janela propícia para o desenvolvimento do Piauí e dos demais estados.



“A harmonia é positiva. As chapas montadas contemplam todos os partidos da Casa, inclusive os de oposição, o que revela que a Assembleia encontrou sua harmonia. Isso vai ajudar muito para que as discussões nessa Casa sejam feitas de forma tranquila com oposição e situação fazendo seus papéis aperfeiçoando as matérias que chegarem do Poder Executivo e também criando novas legislações. Há todo um acolhimento e não tenho dúvida de que é a melhor janela histórica de oportunidades de investimentos para desenvolver o Piauí tanto na área social quanto na área econômica”, explicou Rafael.



Foto: Tarcio Cruz/O Dia

O governador reiterou que a nível nacional as perspectivas também são positivas dado ao acolhimento que os governadores têm recebido por parte dos ministérios e do Governo Federal. Na próxima semana, Rafael Fonteles irá novamente a Brasília para conversar com a bancada federal, assim como fará com a bancada estadual, sobre os projetos previstos no Plano de Desenvolvimento do Piauí, que já foi apresentado ao Estado na última segunda-feira (30).

“Vão ser vários projetos nas mais diversas áreas e vamos trabalhar sempre em harmonia sempre contando com a melhoria e contribuição dos deputados para cada projeto. Não tenho dúvidas de que vamos cultivar sempre essa boa relação criando um ambiente institucional favorável para o desenvolvimento do Estado”, finalizou Rafael Fonteles.

