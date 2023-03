Piauí teve 29 mil cadastros do Bolsa Família cancelados

O Ministério do Desenvolvimento Social calcula que foram cancelados no Piauí um total de 29.397 cadastros do Bolsa Família de pessoas que não se enquadravam nos critérios estabelecidos pelo Governo Federal. As pessoas que foram retiradas já não receberão neste mês os valores do programa, que começa ser pago a partir de hoje (20).



O Portal O Dia levantou junto ao Ministério do Desenvolvimento que, por outro lado, foram incluídos no novo Bolsa Família 11.581 cadastros de famílias piauienses que atendiam aos critérios, mas que estavam desamparadas pelo programa social. Desse total de famílias, 4.796 possuem crianças de 0 a 6 anos, que receberão o acréscimo de R$ 150,00.

O ministro Wellington Dias revelou que para o mês de março foram incluídas em todo país 695 mi famílias, sendo que mais da metade possui crianças de 0 a 6 anos. Em compensação, o governo realizou o desligamento de 1.479.916 famílias. Dias afirma que o processo de revisão dos cadastro continua e novos cancelamento deverão ocorrer para os próximos meses.

FOTO: Ascom MDS

“Estamos em um processo. Nós vamos fazer uma atualização de todo o Cadastro Único. Nessa parceria com a rede SUAS, com os municípios, a gente trabalha, inicialmente, focado onde é mais previsível a irregularidade. Estamos tendo o cuidado de trabalhar com segurança para o Cadastro Único, tanto para a entrada quanto para a retirada de famílias”, disse.

Wellington Dias comentou que os números do programa estarão sempre em movimentação pela entrada e saída de beneficiários. Para reforçar o rigor do programa, o ministério vai contratar cerca de 12 mil pessoas para atuar na atualização cadastral, o que não acontece desde 2016, segundo Wellington.

Pagamento

O pagamento do novo Bolsa Família começa nesta segunda-feira (20) pela Caixa Econômica Federal. A ordem do pagamento continua sendo pelo número final do NIS. Neste primeiro dia de pagamento, receberão as pessoas com NIS final 1, e assim segue sucessivamente até o dia 31 de março, quando receberão as pessoas com o NIS final 0.

>>> Critério do novo Bolsa Família

1. Nenhuma família vai receber menos do que R$ 600;

2. Criação de uma renda mínima por pessoa: todas

as pessoas da família, independente da idade, terão

direito a uma renda mínima

3. As famílias beneficiárias com crianças de 0 a 6

anos receberão um acréscimo de R$ 150 por criança;

4. As famílias beneficiárias com crianças a partir de

7 anos e adolescentes até 18 anos receberão um

adicional de R$ 50 por criança ou adolescente;

5. As famílias beneficiárias com gestantes receberão

acréscimo de R$ 50 por gestante

