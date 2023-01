Veja como deputados do Piauí devem votar na eleição para presidentes da Câmara e do Senado

Com a volta dos trabalhos legislativos em Brasília na próxima quarta (01), os parlamentares piauienses elegerão os próximos presidentes das duas casas federais já no primeiro dia de trabalho. Se na Câmara Federal o consenso já está praticamente definido e a base deverá votar por unanimidade em Arthur Lira (PP-PE), no senado a bancada do Piauí votará divida entre o candidato de Lula, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o candidato da oposição, Rogério Marinho (PL-RN).



Na última sexta o acordo entre os deputados federais e Arthur Lira foi selado em um almoço na casa do próprio parlamentar. Todos os parlamentares do estado participaram da reunião. A candidatura de Lira faz parte de um acordo entre o Progressistas e o PT, com o apoio da bancada Lulista o deputado pernambucano deve ser candidato único e vencer com tranquilidade.

Já no senado a disputa deverá ser mais acirrada. Até o momento dois candidatos confirmaram os nomes na disputa, o primeiro é o atual presidente Rodrigo Pacheco, que disputará a reeleição e terá o apoio de Lula. O segundo senador na disputa será Rogério Marinho (PL-RN). Ex-ministro do desenvolvimento regional de Bolsonaro, Marinho será o nome da oposição e tem o apoio de Progressistas e Partido Liberal até o momento.

Na Câmara com a unanimidade os dez deputados votaram em Lira, já no senado a expectativa é que Marcelo Castro (MDB) e Jussara Lima (PSD) votem em Rodrigo Pacheco, já Ciro Nogueira votará em Rogério Marinho.

Veja como deverá votar cada parlamentar.

- Câmara Federal

Júlio César (PSD) – Arthur Lira

Dr. Francisco (PT) - Arthur Lira

Castro Neto (PSD) - Arthur Lira

Júlio Arcoverde (PP) - Arthur Lira

Florentino Neto (PT) - Arthur Lira

Flávio Nogueira (PT) - Arthur Lira

Átila Lira (Progressistas) - Arthur Lira

Jadyel da Jupi – (PV) – Arthur Lira

Marcos Aurélio Sampaio (PSD) – Arthur Lira

Merlong Solano (PT) - Arthur Lira

- Senado Federal

Jussara Lima (PT)- Rodrigo Pacheco

Marcelo Castro (MDB) – Rodrigo Pacheco

Ciro Nogueira (Progressistas) – Rogério Marinho

