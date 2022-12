Piauienses viajam para Brasília para acompanharem posse de Lula

Um grupo de piauienses que participará da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acertam os últimos detalhes da viagem para o ato que ocorrerá no próximo dia 01 de janeiro. A expectativa é que no mínimo seis ônibus saiam do Piauí ainda rumo a Brasília, os primeiros veículos já saem na tarde desta quinta (29). O ato de posse, cercado por um forte esquema de segurança, ocorrerá na esplanada dos ministérios e deve ter a presença de milhares de apoiadores.



De acordo com o presidente do PT no Piauí, João de Deus, a articulação envolve vários movimentos sociais. “Na verdade nós sentamos com os movimentos sociais, o movimento sindical e tiramos uma meta para mandar o maior número de pessoas possível dentro das condições que a gente tem. Nós estamos com seis ônibus já garantidos, deve ser cerca de 300 pessoas que vão participar no dia 01 dessa posse para ajudar abrilhantar com a presença da população brasileira. Um contingente significativo da nossa população”, afirmou.

A Professora Antônia Ribeiro, que irá a Brasília, comentou a expectativa e valorizou a volta da participação de instituições representativas. “A expectativa é positiva, estamos todos entusiasmados com a volta da participação popular na democracia e o fortalecimento das instituições. Estamos felizes de participarmos deste momento de reconstrução em um momento tão difícil. Vamos lutar para reaver os espaços que nos foram tirados. Vamos tomar os cuidados e com cautela participaremos da posse do presidente, acho que as medidas tomadas pelo STF aumentarão a segurança”, afirmou a educadora

FOTO: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

PT levará um ônibus

João de Deus explicou também que apenas um veículo será bancado pelo partido, os outros serão levados por entidades trabalhistas. “O Piauí vai estar presente, estas pessoas já estão inscritas e são colegas do movimento sindical e social de uma forma geral. Esses ônibus serão bancados um pelo Partido dos Trabalhadores e os outros serão bancados pelos movimentos. Sob a coordenação do PT estamos dando a contribuição para ter o maior número de pessoas possível “, finalizou.

PF terá mais de mil policiais

A segurança da posse presidencial contará com mais de mil policiais federais. Segundo a Polícia Federal (PF), eles vão atuar nas áreas de inteligência e proteção de autoridades e estarão integrados ao Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

A PF informa ainda que operará com as demais forças de segurança em prol dos eventos da posse presidencial, de forma a cumprir com suas atribuições legais como também garantir, de forma eficaz, a proteção das autoridades sob sua responsabilidade.

“A proteção de cada autoridade passa por análise de risco, que indica o nível de proteção adequado e o aparato de segurança que será colocado à disposição. Novos fatos sempre são levados em consideração e, se necessário, podem levar a eventual majoração da proteção e a readequações no planejamento operacional, o qual é dinâmico”, diz em nota a PF.

No comunicado, a PF acrescenta que acompanha, também “as movimentações e eventos adversos desde o fim do 2º turno das Eleições, coletando dados e agindo de maneira integrada com as demais forças de segurança"." Diversos relatórios estão sendo produzidos, servindo de assessoramento aos dirigentes, a fim de proporcionar a tomada de decisões para a manutenção da ordem pública”, completa a nota.

FOTO: Ascom Polícia Federal

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações Agência Brasil