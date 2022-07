PL confirmará candidatura de Cel. Diego e definirá candidatos da base de Bolsonaro sexta

O Partido Liberal confirmou que a convenção da sigla ocorrerá na próxima sexta (22). A sigla abrirá a janela de convenções no Piauí e oficializará a candidatura do Coronel Diego Melo ao governo estadual. No evento a sigla ratificará também os candidatos proporcionais que darão sustentação a base de Jair Bolsonaro no Estado, a legenda terá candidato a deputado estadual e federal no Piauí.



A presidente do partido no Piauí, Samantha Cavalca, destacou que PL estará aberto aos filiados e espera uma evolução da legenda no Piauí. “Todos são bem- vindos. No PL a gente sempre é claro sobre as ações, sabem que a gente, como dizem, mata a cobra e mostra o pau. Por isso seguimos crescendo com o piauiense”, disse a dirigente.

Na ocasião, a legenda irá deliberar sobre propostas de coligações com outras agremiações partidárias, até o momento o PL estuda uma aliança com o PTB, a sigla pode ceder a vaga de senador ao partido.

FOTO: Elias Fontenelle/ O DIA

