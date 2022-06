PL divulga agenda de Flávio Bolsonaro em Teresina no sábado, veja os detalhes

O Partido Liberal divulgou no final da última quarta (29) a agenda do senador carioca Flávio Bolsonaro em Teresina. O Filho do Presidente da República, Jair Bolsonaro, desembarca na capital do Piauí no próximo sábado (02) e participará de dois eventos junto à militância da sigla e a cúpula do PL no Estado. Flávio abrirá na capital do Piauí a sua caravana pelo Nordeste do Piauí.



Historicamente dominado por governos de esquerda, o Nordeste foi a região que impôs a pior derrota de Bolsonaro no Brasil. O território é visto pelos Bolsonaristas como um ponto a ser conquistado, na cúpula do governo de Bolsonaro pastas importantes são governadas por nordestinos como a Casa Civil, governada por Ciro Nogueira, a saúde comandada pelo paraibano Marcelo Queiroga, a Defesa, que tem o cearense Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira são alguns exemplos.

FOTO: Divulgação/PL

Pré-candidato do Partido Liberal do Governo do Estado, o Coronel Diego Melo comentou sobre a agenda e destacou a caravana de Flávio Bolsonaro pelo nordeste. “No próximo sábado dia 02 vamos receber em Teresina o nosso senador Flávio Bolsonaro, que traz a mensagem do nosso presidente para o Piauí, iniciando uma grande caravana pelo Nordeste do Brasil. Vista sua camisa verde amarela, traga a sua bandeira do Brasil, traga a sua família e venha lutar por liberdade”, revelou em vídeo publicado.

De acordo com a sigla o senador carioca participará de uma “motociata” no início da tarde em sua chegada em Teresina, em seguida Flávio Bolsonaro se reunirá com militantes e dirigentes do partido as 16h em um centro de eventos na zona leste.



