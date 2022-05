PL prepara “campanha marcante” para Bolsonaro no Piauí e aguarda definição de visita

O Partido Liberal trabalha para fortalecer a pré-campanha do Presidente da República, Jair Bolsonaro no Piauí. Na última semana a cúpula da sigla se reuniu com o dirigente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, em Brasília, e alinhou alguns pontos do trabalho no estado. Até o momento o PL tem como principal líder o pré-candidato ao governo do estado, Major Diego.



A prioridade, além de dar sustentação ao palanque de Bolsonaro, é formar uma chapa proporcional federal forte. Até mesmo uma chapa pura é cogitada, porém a direção do partido ainda não descartou uma aliança com o PTB, por exemplo.

Bolsonaro na Serra da Capivara. FOTO: Alan Santos/PR

O vereador Leonardo Eulálio, pré-candidato a deputado federal, confirmou que já no sábado os pré-candidatos terão uma agenda pelo interior. O momento da visita de Bolsonaro ao estado ainda não foi definido. “O PL terá candidatos a governador, senador e deputado federal no Piauí. Vamos buscar esse espaço para o candidato 22 que é o presidente Bolsonaro. Essa semana a gente vai estar nos deslocando no sábado na cidade de Regeneração, depois vamos a Floriano e Oeiras. Tudo isso no intuito da gente estar divulgando essa pré-candidatura. Ainda não se definiu a data da visita, estamos aguardando a definição”, disse o parlamentar.

O parlamentar ainda revelou detalhes da reunião em Brasília e destacou que a prioridade será eleger um deputado federal. “Estivemos em Brasília para fazer um alinhamento para uma campanha marcante no Piauí. Vamos buscar ter um representante na Câmara federal em cada estado. Mensalmente nos reunimos com a direção nacional para começar a construir esse trabalho no Estado”, concluiu o parlamentar.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no