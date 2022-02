Polícia investiga morte de adolescente de 17 anos vítima de agressões em Teresina

A polícia investiga a morte de um adolescente identificado como Miguel Arcanjo Pereira da Silva, de 17 anos, na região do bairro Piçarreira, na Zona Leste de Teresina.



Segundo agentes do Departamento de Homicídio de Proteção à Pessoa (DHPP), ainda não se sabe a motivação do crime. Após as agressões, principalmente na região da cabeça, Miguel foi levado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), mas não resistiu aos ferimentos.

Os suspeitos do crime ainda não foram identificados. A Polícia Civil segue responsável pela investigação.

