Políticos piauienses defendem Carmém Lúcia após Ministra ser comparada a “prostituta”

Diversos políticos e juristas do Piauí manifestaram apoio a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmém Lúcia, após ataques realizados pelo ex-deputado Federal Roberto Jefferson. Em video, publicado no perfil da filha de Roberto Jefferson, o ex-parlamentar chama a magistrada de “bruxa” e a compara a uma “prostituta”. O próprio STF e o TSE emitiram notas de repúdio a atitude de Roberto Jefferson e juristas pedem a volta do presidente licenciado do PTB para a cadeia.



Na publicação o petebista xinga a ministra devido a uma decisão do TSE contra uma emissora de TV e rádio. "Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas, arrombad*s" né? Aí que viram para o cara diz: 'E, benzinho, no rabinh*, nunca dei o rabinh*, pela primeira vez. É a primeira vez'. Ela fez pela primeira vez, ela abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez. Ela diz assim: 'é inconstitucional, censura prévia é contra a súmula do Supremo', mas é só dessa vez benzinho" afirma o ex-deputado no video.

Em resposta a deputada federal Margarete Coelho (Progressistas) criticou a fala de Roberto Jefferson. “NÃO PODEMOS NOS CALAR diante de ataques de misoginia. É repulsivo o vídeo do ex-deputado Roberto Jefferson no qual desfere xingamentos injustificados, inaceitáveis e de cunho sexista contra a Ministra do STF, Carmen Lúcia exprimindo o desprezo, a repulsa à figura feminina”

Além de Margarete o Deputado Estadual Henrique Pires (MDB) também emitiu uma nota de repúdio contra a fala de Jefferson.

Veja a nota da Presidente do STF, Ministra Rosa Weber e do Presidente do TSE, Alexandre de Moraes.

NOTA STF

“O Supremo Tribunal Federal manifesta seu veemente repúdio à agressão sórdida e vil, expressão da mais repulsiva misoginia, de que foi vítima a Ministra Cármen Lúcia em função de sua atuação jurisdicional, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.

Condutas covardes dessa natureza são inadmissíveis em uma democracia, que tem como um de seus pilares a independência da magistratura. Não há como compactuar com discurso de ódio, abjeto e impregnado de discriminação, a atingir todas as mulheres e ultrapassar os limites civilizatórios.

A Ministra Cármen Lúcia, magistrada de notável saber jurídico e reputação ilibada, ilumina o Supremo Tribunal Federal com sua inteligência, talento, isenção e competência. Sem dúvida, continuará, independente e serena, na defesa intransigente da Constituição, sempre com o respaldo e admiração de seus pares e da comunidade jurídica.

O Supremo Tribunal Federal manifesta, ainda, a esperança de que os princípios que regem a Constituição Cidadã façam aflorar na sociedade brasileira o espírito democrático e a tolerância que o momento eleitoral exige.”

Ministra Rosa Weber

Presidente do Supremo Tribunal Federal

Nota TSE

"O Tribunal Superior Eleitoral repudia a covarde e abjeta agressão desferida contra a Ministra Cármen Lúcia e tomará todas as providencias institucionais necessárias para o combate a intolerância, a violência, o ódio, a discriminação e a misoginia que são atentatórios à dignidade de todas as mulheres e inimigos da Democracia, que tem, historicamente, em nossa Ministra uma de suas maiores e intransigentes defensoras.

A utilização de agressões machistas e misóginas demonstra a insignificante estatura moral e intelectual daqueles que, covardemente, se escondem no falso manto de uma inexistente e criminosa “liberdade de agressão”, que jamais se confundirá com o direito constitucional de liberdade de expressão que, no Brasil e nos países civilizados, não permite sua utilização como escudo protetivo para a prática de todo tipo de infrações penais.

O exemplo de coragem, competência e honradez da Ministra Carmen Lúcia permanecerá servindo de guia para o Tribunal Superior Eleitoral exercer, com respeito e serenidade, sua missão constitucional de defesa da Democracia e do sistema eleitoral"

Alexandre de Moraes

Presidente do TSE

