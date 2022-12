Posse de Rafael Fonteles terá celebrações religiosas e sessão solene

A posse do governador eleito Rafael Fonteles (PT) contará com uma extensa programação que reunirá celebrações religiosas, Sessão Solene da Assembleia Legislativa e solenidade de transmissão de cargo no Palácio de Karnak. O cerimonial da posse divulgou nesta terça-feira (13/12) a programação completa.

A primeira solenidade acontece no dia 29 de dezembro a partir das 19h. Rafael Fonteles participa de Culto em Ação de Graças na Igreja Batista Nacional Bereana, no bairro Mocambinho. No dia seguinte, no dia 30, será a vez de Missa em Ação de Graças na Catedral de Nossa Senhora das Dores.

A solenidade oficial da posse está marcada para ocorrer no dia 1º de janeiro, às 7h:30, na Alepi, onde Rafael Fonteles prestará juramento à Constituição Estadual do Piauí. Logo em seguida, às 8:30, ele receberá a faixa de governador das mãos da governadora Regina Sousa.

DIPLOMAÇÃO

Antes, porém, ocorre a diplomação de Rafael Fonteles e Themístocles Filho. A solenidade será realizada na sede do Tribunal Regional do Piauí na próxima sexta-feira (16/12).

Veja programação:

Quinta-feira (29/12)

19h – Culto em Ação de Graças na Igreja Batista Nacional Bereana

Avenida Prefeito Freitas Neto, S/N – Praça da Bíblia, Mocambinho

Sexta-feira (30/12)

17h – Missa em Ação de Graças na Catedral de Nossa Senhora das Dores

Praça Saraiva – Centro Sul

Domingo (01/01)

7h30 – Sessão Solene de Posse

Assembleia Legislativa do Estado do Piauí

8h30 – Cerimônia de Transmissão do Cargo

