Possível líder de Governo na Assembleia, Fábio Novo diz que cargo seria “missão honrosa”

Apontado como o principal nome para liderar a base governista de Rafael Fonteles na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Fábio Novo (PT) fez uma avaliação do perfil ideal do parlamentar que ocupará o posto a partir de fevereiro e projetou os desafios que futuro líder enfrentará.



Apesar de ter eleito uma base sólida com 22 deputados no legislativo, o novo governador enfrentará oito deputados de oposição. Durante a solenidade de posse do novo Governador, no último domingo (01), nenhum deputado opositor participou da solenidade.

Ao ser questionado se será o novo líder de governo, Fábio Novo disse que a decisão caberá exclusivamente a Fonteles. “Isso aí você tem que perguntar para o Rafael, é uma escolha pessoal do governador. Ele precisa de um parlamentar para que a aqui no parlamento possa liderar uma bancada e fazer toda uma interlocução com os deputados e deputadas para a aprovação das matérias do Governo”, destacou.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

Novo ainda destacou ainda a importância do papel para a nova gestão. “Para qualquer um que venha a ser escolhido é uma missão honrosa, mas que vai ter que trabalhar bastante. É um trabalho de convencimento da população que no dia-a-dia requer muito empenho do deputado envolvido. Como também alguém que tenha um perfil de fazer a defesa do governo, mostrar as marcas positivas que o governo venha implementar. “Estou esperançoso quanto a gestão de Rafael Fonteles”

