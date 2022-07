Povos de Terreiros manifestam apoio à pré-candidatura de Rafael Fonteles

Representantes dos Povos de Terreiros, da capital e do interior do Piauí, manifestaram na última quinta (21) apoio à pré-candidatura de Rafael Fonteles ao governo do Estado. O encontro aconteceu no Centro de Eventos Sucesso, na avenida Frei Serafim, centro da capital.

Na ocasião, o pré-candidato a governador do PT ressaltou que aprendeu em suas bases cristãs, inclusive com o pai e ex-deputado federal Nazareno Fonteles (PT), a respeitar e valorizar todas as pessoas, independente da religião, raça ou cor. “Aprendi desde cedo que Deus é amor, portanto, isso não combina com preconceito, discriminação e racismo. E também aprendi, desde muito novo, a cumprir com o básico, que são as leis que garantem a liberdade e a tolerância religiosa. Fico feliz de receber esse apoio e assumo, de público, o compromisso, não apenas em cumprir a lei, de valorizar a cultura e gerar emprego e renda nas comunidades tradicionais dos povos de terreiros”, afirmou Rafael Fonteles.

A representante do Centro Afro Cultural Coisa de Nego, Assunção Aguiar, que também milita em defesa dos direitos dos povos de terreiros, frisou a importância para que as comunidades continuem conquistando direitos e sendo respeitadas e valorizadas.

FOTO: Ascom Rafael Fonteles

Dentre as conquistas permitidas pelos governos Wellington Dias e Regina Sousa, foram citadas pelos representantes dos povos de terreiros, as seguintes: levar o programa de Alfabetização Proaja para dentro dos terreiros; reformar e instalar internet na comunidade de matriz africana, Mimbó, que também tem terreiro; e ainda o reconhecimento e regularização de terras pertencentes aos povos quilombolas e indígenas, dentre outras.

Durante o encontro, os povos de terreiros entregaram ao pré-candidato a governador, Rafael Fonteles, a “Carta dos Povos Tradicionais de Terreiros”, contendo as principais demandas dessas comunidades. Entre as apresentadas no documento, estão: fortalecer a geração de mais emprego e renda nos locais onde funcionam os terreiros; estabelecer mecanismos de enfrentamento contra a violência nas comunidades de terreiros, dentre outras.

E “as mães” mais idosas de todos os terreiros, Joelfa e Rutinéia, ainda entregaram um colar para Rafael, com o intuito de simbolizar que o pré-candidato representa a esperança para o “povo de Axé”.

Também participaram do encontro, o deputado federal Merlong Solano, os deputados estaduais, João de Deus, Franzé Silva e Fábio Novo, as vereadoras Elzuila Calisto e Fernanda Gomes, o ex-deputado Henrique Rebelo, além de outros pré-candidatos do Time do Povo: Maria Cazé, Eleuza Dias, Scheyvan Lima, dentre outros.

