Patriotas confirma Gustavo Henrique como candidato ao governo do Piauí

O presidente do Patriotas no Piauí, Gustavo Henrique, confirmou que ele será o candidato a governador do estado pela sigla. O dirigente partidário é o sexto a oficializar o nome na disputa. Até o momentoRafael Fonteles (PT), Silvio Mendes (UB), Major Diego Melo (PL), Alessander Mendes (Podemos) e Gessy Fonseca (PSC) já confirmaram que estarão na disputa pelo palácio de Karnak.



Gustavo explicou os motivos que o levaram a se candidatar e destacou que a decisão partiu dos membros do Patriota. “Ontem nas reuniões nós analisamos que com os dois lados polarizados por que não ter uma candidatura própria? Fui surpreendido com a escolha do nosso nome para ser o pré-candidato ao governo do estado. A gente recebe essa missão com muita responsabilidade. Vamos tratar dos pontos que realmente são necessários e importantes para o nosso estado”, destacou.

Segundo o dirigente o Patriotas fará oposição aos dois principais pré-candidatos nas pesquisas, Rafael Fonteles e Silvio Mendes. “Não é uma oposição só ao Rafael Fonteles, não só ao Sílvio ou a quem quer que seja. Vamos apresentar uma proposta de governo voltada para o estado do Piauí, independente de partidos ou grupos políticos. Queremos apresentar políticas de fato de estado, e não de interesses pessoais ou corporativos, precisamos quebrar esse paradigma”, finalizou Gustavo Henrique.

