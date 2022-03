Pré-candidato ao governo, Washington Bonfim cria site para receber sugestões da população

Com a proposta de elaborar um plano de governo participativo, o professor Washington Bonfim, pré-candidato ao governo do Piauí pelo Cidadania, está colocando à disposição dos piauienses um site para receber sugestões. Quem quiser colaborar, pode acessar a página washingtonbonfim.com.br.



“Nossa pré-candidatura é o início de um movimento coletivo que vai transformar o Estado. Temos ouvido vários segmentos da sociedade, temos viajado por muitas cidades do interior e há uma riqueza de novas ideias esperando para serem postas em práticas”, destaca Washington.

Para ele, que adotou o slogan “Construir o Piauí com você”, nada é mais legítimo que as propostas vindas da própria população, que sente na pele as dificuldades do dia-a-dia. “Essa vivência é algo valioso e os piauienses precisam ser ouvidos. Não só aqueles com alto grau de instrução, mas também quem carrega a experiência da vida no campo, por exemplo”.

Washington quer continuar promovendo encontros com diversos grupos organizados e planeja novas viagens para encontrar pessoas comuns nos municípios do Piauí. “Queremos ouvir as famílias. Queremos transformar a política em instrumento concreto para mudar a vida de nosso povo”,

